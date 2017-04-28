مقتل سعودي واختطاف آخر في هجوم مسلح بالقطيف

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

لقي مواطن سعودي مصرعه، وتعرض آخر للاختطاف، فجر اليوم الجمعة، في هجوم مسلح شنه مجهولون على استراحة ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية في السعودية.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية: “إن الهجوم وقع بحدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة عندما هاجم خمسة أشخاص مقنّعين ومسلحين بأسلحة رشاشة، استراحة خاصة لأحد المواطنين كان متواجدًا فيها برفقة صديقه”.

وأضافت الشرطة في بيان مقتضب، “أن دوريات الأمن ومركز الشرطة ببلدة سيهات باشرت عملها في مكان الحادث فور تلقيها بلاغًا به، لتعثر على جثة أحد المواطنين وقد تعرضت لعدة طلقات نارية داخل سيارة، بينما تم اختطاف الشخص الآخر تحت تهديد السلاح”.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، وما زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمةً لكشف مُلابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورّطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود.

وتضاف هذه الحادثة لعدد من الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة الشرقية التي يقطنها شيعة السعودية، ويلقى باللوم فيها على عدد من أبناء المنطقة الذين يواجهون اتهامات بالولاء لإيران.

وأثارت الحادثة فور الكشف عنها غضبًا عارمًا في المملكة، بعد تردد أنباء عن كون القتيل والمخطوف هما من رجال الأمن، رغم عدم تأكيد شرطة المنطقة الشرقية لصحة تلك الأنباء أو نفيها.

ويشهد الوسم “#استشهاد_عسكري_وخطف_آخر_القطيف” على “تويتر” تفاعلًا واسعًا في المملكة وسط مطالب بملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم.