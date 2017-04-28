STC السعودية تعلن عن مكالمات مجانية لمدة يومين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، مساء الخميس، عن منحها عملاء المفوتر ومسبق الدفع إمكانية إجراء مكالمات مجاناً داخل وخارج الشبكة، وذلك من الساعة الـ 12 بعد منتصف ليل الجمعة حتى نهاية يوم السبت الساعة الـ 12 ليلا.

وأوضحت الشركة أن العرض يأتي تماشياً مع الأوامر الملكية الأخيرة وعودة البدلات لموظفي الدولة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، يوم السبت الماضي، أوامرا بإلغاء خفض البدلات وهي المرة الأولى التي تخفف فيها المملكة سياستها التقشفية منذ تضرر المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عامين.