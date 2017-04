أمريكا تدرج سعوديًا على القائمة السوداء للإرهاب العالمي

وقالت الوزارة إن مبارك محمد العتيبي (31 عاما) “إرهابي عالمي”.

ويؤدي الإجراء إلى تجميد أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل معه.

The @StateDept has designated Mubarak Mohammed A Alotaibi as a Specially Designated Global Terrorist.https://t.co/qsMvucOv5F

— Department of State (@StateDept) April 27, 2017