أمريكا تدرج سعوديًا على القائمة السوداء للإرهاب العالمي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها أدرجت على قائمتها السوداء للإرهاب مواطنا سعوديا قالت إنه نائب زعيم فرع تنظيم “داعش” في السعودية والذي يعمل انطلاقا من سوريا.
وقالت الوزارة إن مبارك محمد العتيبي (31 عاما) “إرهابي عالمي”.
ويؤدي الإجراء إلى تجميد أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل معه.
The @StateDept has designated Mubarak Mohammed A Alotaibi as a Specially Designated Global Terrorist.https://t.co/qsMvucOv5F
— Department of State (@StateDept) April 27, 2017