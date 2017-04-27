أمريكا تدرج سعوديًا على القائمة السوداء للإرهاب العالمي

أمريكا تدرج سعوديًا على القائمة السوداء للإرهاب العالمي
المصدر: واشنطن - إرم نيوز

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها أدرجت على قائمتها السوداء للإرهاب مواطنا سعوديا قالت إنه نائب زعيم فرع تنظيم “داعش” في السعودية والذي يعمل انطلاقا من سوريا.

وقالت الوزارة إن مبارك محمد العتيبي (31 عاما) “إرهابي عالمي”.

ويؤدي الإجراء إلى تجميد أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل معه.

 

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