أمريكا تدرج سعوديًا على القائمة السوداء للإرهاب العالمي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها أدرجت على قائمتها السوداء للإرهاب مواطنا سعوديا قالت إنه نائب زعيم فرع تنظيم “داعش” في السعودية والذي يعمل انطلاقا من سوريا.