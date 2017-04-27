“الصحة السعودية” تفرض على العاملين هذه الضوابط مقابل عملهم

المصدر: الرياض – إرم نيوز

حددت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية 10 ضوابط للعاملين والعاملات في جميع منشآتها في المناطق والمحافظات، تتعلق بارتداء الزي ومساحيق التجميل خلال فترة الدوام، مبررة قرارها أن الهدف هو ضمان تقيد جميع العاملين بالمستشفيات بالزي الرسمي المعتمد.

وذكرت مصادر محلية أن الضوابط تشمل إلزام العاملات ارتداء ملابس شرعية محتشمة، مع تغطية الرأس بشكل كامل بغطاء غير شفاف أو مزخرف والحجاب الشرعي للمسلمات، ومنع الملابس الشفافة والضيقة والبنطال الجينز، وتلك التي تحمل نقوشا ورسومات أو شعارات تخالف الدين.

وتضمنت الضوابط منع العاملات من لبس الذهب والاكسسوارات وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل، وعدم التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات، مع السماح فقط بلبس الساعة والخاتم الشخصي، وأن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى منتصف الساق على الأقل وبأكمام طويلة، ويشمل ثلاثة جيوب، ويكون مشبك الأزرار من الأمام.

وشملت أيضا منع العاملين من ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو بناطيل الجينز، بالإضافة إلى منعهم من التجول في غرفة الولادة وداخل المرفق الصحي أو خارجه، كما منعت القصات الغريبة وارتداء القبعات والسلاسل، وفقاً لصحيفة “الوطن”.