تعرّف على عدد المنشآت السعودية التي ستخضع للضريبة الانتقائية

المصدر: متابعات

ذكر تقرير صحافي سعودي، أن نحو 700 منشأة تجارية في المملكة “منتج ومستورد” ستخضع لنظام الضريبة الانتقائية، والتي تشمل الضرائب على “التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%”.

ووفق صحيفة “الاقتصادية”، فإن عدد المنشأت التجارية الخاضعة للضريبة تم استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للدخل والزكاة، بعد أن قامت الهيئة باستقبال طلبات تسجيل المكلفين، ووافق عليها مجلس الشورى ورفعها إلى الجهات العليا تمهيدًا لتطبيق الضريبة قبل نهاية النصف الأول من 2017.

وكشف التقرير أن من بين المكلفين نحو 100 منشأة “مكلفين كبار” والعدد الباقي يتضمن “مكلفين عاديين”.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل لمرحلة “تجريبية” أطلقت عليها اسم “الانتقالية” لمدة أسبوعين، تتضمن القيام بإجراءات لحصر جميع السلع في المجمعات التجارية الكبرى للضريبة في مرحلة واحدة، كما ستتعاون الهيئة مع وزارة التجارة والاستثمار بهدف القيام بجولات رقابية على المنشآت المشمولة بفرض الضريبة، خلال تلك المدة.