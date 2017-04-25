250 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن من السعودية والكويت 

المصدر: جنيف - إرم نيوز

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، التبرع بـ 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف، للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأعلنت دولة الكويت التبرع بـ 100 مليون دولار خلال المؤتمر، فيما أعلنت ألمانيا تخصيص 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن، وفق وكالة الأناضول.

وانطلق المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية في وقت سابق اليوم، بحضور عشرات الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية كافة العاملة في اليمن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، خلال تدشين المؤتمر، إلى “تحرك دولي فوري” من أجل انقاذ الأرواح في اليمن، لافتا إلى أن 50 طفلا يمنيا يموتون كل يوم بسبب الأوضاع الإنسانية.

وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح في حشد تمويلات دولية لخطة الاستجابة الإنسانية التي تحول دون وقوع اليمن في فخ المجاعة.

ومنذ إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية في فبراير/شباط الماضي، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 15% من 2.1 مليار دولار هي المطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية.

ويمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب فيها عامها الثالث، إذ أصبح قرابة 9 ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار 3 ملايين شخص مقارنة بأواخر عام 2016.

ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، وخصوصا الأفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن بات “الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم”، وأصبح عدد من سكانه، مثل الدول الثلاث الأخرى، مهددًا بـ”الموت جوعا” خلال الأشهر الستة المقبلة.