بعد الاتصالات والمولات.. توطين 10 آلاف وظيفة في مكاتب تأجير السيارات بالسعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

وقعت وزارة العمل السعودية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن فرص العمل في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة.

وبحسب البيان، أكد وزير العمل علي بن ناصر الغفيص أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة.

وأصدر وزير العمل السعودي “علي الغفيص” في 20 أبريل/نيسان الجاري، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

يأتي القرار، تزامناً مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة “سعودة” بعض القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

كانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.