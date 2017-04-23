غادر بهدوء.. ماذا قال عادل الطريفي بعد عزله من هرم وزارة الثقافة والإعلام السعودية؟

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

غادر الإعلامي السعودي البارز، عادل الطريفي، وزارة الثقافة والإعلام السعودية بصمت، بعد نحو عامين ونصف من تسلمه دفة القيادة في الماكينة الإعلامية السعودية العملاقة التي عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بأوامر ملكية السبت وزيراً جديداً لها.

وحذف الوزير السابق، لقبه الرسمي من حسابه الشخصي في موقع “تويتر” والذي اختاره للتعليق على قرار إعفائه من منصبه وتعيين عواد العواد بديلاً له.

وشكر الطريفي في ثلاث تغريدات مقتضبة، قادة المملكة الثلاثة: الملك سلمان ووليّ عهده، ووليّ وليّ عهده على منحه ثقتهم خلال فترة توليه لحقيبة الوزارة المهمة منذ مطلع العام 2015.

كما قدم شكره لجميع العاملين في وزارة الثقافة والإعلام، إضافة لجميع الإعلاميين الذين عملوا تحت إشرافه خلال الفترة الماضية.

واختتم الطريفي تغريداته بالتمنيات الطيبة للوزير الجديد عواد العواد في مهمته التي سيشرف من خلالها على قطاع الثقافة والإعلام في المملكة.

وينتظر السعوديون بعد تعيين العواد، تغييرات جذرية في إدارة كبريات مؤسسات الإعلام المحلي العامة والخاصة، وتغييرًا في خطابها الإعلامي، بعد ما واجه الطريفي انتقادات لاذعة من مواطنيه وحتى من إعلاميين سعوديين بارزين حول طريقة إدارته السابقة للوزارة.