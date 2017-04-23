قطاع النقل يستعد لتوطين 45 ألف وظيفة في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

ذكر تقرير صحفي، أن السعودية تعتزم توطين نحو 45 ألف وظيفة في قطاع النقل ضمن المملكة.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر لها، أن التوطين سيشمل الوظائف ضمن نطاق ” مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات”.

ونوهت المصادر بأن توطين الوظائف سيكون جزئياً وعلى مراحل متعددة.

وعن كبرى شركات النقل بالسعودية، “أوبر” و”كريم”، أكدت المصادر أن قرار توطين الوظائف لا يشملها استناداً إلى وجود قرار سابق بقصر العمل في الشركتين على السعوديين فقط.

وتسعى السعودية إلى زيادة نسب توطين الوظائف “السعودة” بهدف الحد من نسب البطالة في المملكة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن عدد العاملين في المملكة يبلغ نحو 13.94 مليون عامل، يمثل المواطنون نسبة 22% منهم، وعددهم 3.06 مليون عامل، في حين تبلغ نسبة الأجانب 78%، إذ إن عددهم يبلغ 10.88 مليون عامل. كما كشفت البيانات أن المعدل العام للبطالة بالنسبة لعدد السكان يبلغ 5.6 في حين بلغت نسبة بطالة المواطنين 12.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، أي بزيادة 0.2% عن الربع الثالث.