بالصور.. الملك سلمان يستقبل السيسي في الرياض

المصدر: إرم نيوز

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض لعقد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

وتأتي زيارة السيسي للرياض تلبية لدعوة من الملك سلمان وجهها له أثناء لقاء عقد بينهما على هامش القمة العربية التي عقدت في منتجع على البحر الميت بالأردن أواخر مارس آذار الماضي.

وشهدت العلاقات بين البلدين حالة من الفتور لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما بشأن الصراع في كل من سوريا واليمن وعقبات قانونية وقضائية أمام تنفيذ اتفاقية بين البلدين تنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وتشارك مصر بقوات بحرية وجوية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

وفي مؤشر آخر إلى تحسن العلاقات بين البلدين، أعلنت مصر الشهر الماضي عن استئناف شحنات منتجات بترولية كانت السعودية وافقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات لكنها أوقفتها في أوائل أكتوبر تشرين الأول.