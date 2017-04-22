صندوق التنمية العقاري السعودي يكشف عن خطته في التعامل مع القروض “الربوية”

المصدر: متابعات

ذكر “صندوق التنمية العقاري” السعودي أن كافة قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج “التمويل المدعوم” متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونوه الصندوق عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل الصندوق العقاري مع أي قروض ربوية”.

ووقع صندوق التنمية مع عدد من البنوك والشركات التمويلية اتفاقيات لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين السعوديين، وبدأ منذ شهر فبراير الماضي بالإعلان عن دفعات القرض التمويلي، حيث تم إعلان 3 دفعات شملت كل واحدة منها نحو 7700 مستفيد.