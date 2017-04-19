وزارة الإسكان السعودية تصدر 400 فاتورة رسوم للأراضي البيضاء في جدة

المصدر: متابعات

قال المشرف العام على برنامج “رسوم الأراضي البيضاء“، المهندس محمد المديهيم، إن وزارة الإسكان السعودية تعتزم إصدار نحو 400 فاتورة خاصة بالأراضي البيضاء لمساحة تقدر بنحو 100 مليون متر مربع.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستصدر تلك الفواتير خلال 48 ساعة وستشمل النطاق العمراني لمدينة جدة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أصدرت نهاية شهر مارس الماضي، فواتير خاصة بالأراضي البيضاء ضمن العاصمة السعودية الرياض، كما عملت الوزارة على انهاء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في شهر ديسمبر الماضي، لمدن الرياض وجدة والدمام، إذ بلغ عدد طلبات التسجيل نحو 2278، لمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.