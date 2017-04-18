انكماش معدل التضخم في السعودية

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، سجل الشهر الماضي 136.7 نقطة، مقارنة بـ137.3 نقطة في مارس/آذار 2016، و136.9 نقطة في فبراير/ شباط الماضي.

وجاء تراجع معدل التضخم الشهر الماضي على أساس سنوي، نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 2.7% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، وهو الأعلى منذ 2011، البالغ حينها 3.7%.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، توقعت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، انحسار معدل التضخم خلال الربع الأول للعام الجاري، إلى مستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الرابع من العام 2016، البالغ 2.2%.