بورصة “ناسداك” الأمريكية تسعى للفوز بطرح جزء من أسهم “آرامكو”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعربت أدينا فريدمان رئيسة بورصة “ناسداك” الأمريكية للأوراق المالية عن أمل البورصة في إدراج جزء من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة “آرامكو” للتداول فيها، مشيرًة إلى أن ناسداك تضم بالفعل أسهم أكبر 5 شركات في العالم، كما أن العديد من الشركات الرائدة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد مدرجة على مؤشر ناسداك.

وقالت فريدمان، في تصريحات صحافية، إن أسواق المال في العالم تترقب طرح جزء من أسهم “آرامكو” للاكتتاب العام، باعتبارها واحدةً من أكبر شركات الطاقة في العالم من ناحية، ولارتباطها القوي بالاقتصاد السعودي ككل وهو من الاقتصادات المهمة في العالم.

وأضافت: “طرح جزء من أسهم (آرامكو) للتداول في بورصة (ناسداك) في نيويورك سيتيح لها ولسوق المال السعودية ككل فرصةً مهمةً للتواصل مع صناع القرار الاقتصادي في العالم”.

وأكدت أن “آرامكو” هي شركة الطاقة الأكبر في العالم، “لذا نرى نفسنا بوضوح موطنًا طبيعيًا لـ “آرامكو”، إذا ما أرادوا إدراج أسهمها في بورصات الولايات المتحدة”.

وأشارت فريدمان إلى التفوق التكنولوجي الذي تتميز به بورصة “ناسداك” عن العديد من البورصات المنافسة، وهو ما جعلها توفر التكنولوجيا اللازمة لإدارة 58 سوقًا ماليةً في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك سوق “تداول” السعودية.

وعن التأثير المتوقع لطرح أسهم “آرامكو” على الأسواق العالمية، قالت المسؤولة الأمريكية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن شركة “آرامكو” “مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الكلي للسعودية، وهذه فرصة للاستثمار في اقتصاد كبير وفي شركة هائلة، أعتقد أن العالم أجمع يترقب ذلك الحدث، وأقول إن ذلك قد يكون أنموذجًا جديدًا لبعض من هذه الأسواق الناشئة الكبيرة جدًا لخصخصة أجزاء من اقتصادها بشكل أساسي، والسماح للمستثمرين بلعب دور في مستقبل هذه الأعمال كمستثمر مالي”.