المواطن الذي وثق طلب السلام على الملك سلمان يكشف تفاصيل الواقعة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف السعودي جابر الودعاني، تفاصيل واقعة طلبه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح له بالسلام عليه، أثناء الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال الودعاني، البالغ 60 عاما، لصحيفة “عين اليوم”، إنه اضطر لمناداة الملك سلمان بصوت عال حينما منعه رجال الأمن من الاقتراب والسلام عليه، مضيفاً أنه من سكان مدينة الرياض المرتبطين بالملك منذ عقود.

وأكد أنه يقدر موقف العاهل السعودي عندما اعتذر عن السلام لانشغاله بضيوف المناسبة، معرباً عن ثقته بأنه سيحظى بشرف السلام عليه خلال الأيام المقبلة، مثلما وعده الملك.

ونفى الودعاني ما تردد أنه كان يرغب باستغلال فرصة السلام على الملك سلمان، كي يطلب منه مساعدة مالية، قائلاً: “أنا ولله الحمد بخير ونعمة ولست بحاجة لمساعدة مالية، أنا أحد أشهر ملاك الإبل بالسعودية، وكان هدفي السلام على خادم الحرمين فقط”.