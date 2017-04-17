الشاب السعودي المتهم بالاعتداء على والديه في الفيديو يكشف هوية الرجل والمرأة اللذين ظهرا فيه

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أوضح الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على رجل مسن وامرأة في أحد شوارع العاصمة السعودية، الرياض، تفاصيل الواقعة وأسباب فعلته.

ونفى الشاب بشدة ما روجته مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الرجل والمرأة هما والداه، مؤكدا أنهما زوجته وخالها وحدثت مناوشات سريعة بينهم.

وأكد الشاب، ويدعى حسين الحارثية، وفقا لـ”عكاظ”، استعداده لتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية وتوضيح حقيقة الواقعة، لافتا إلى أن الأمر بدأ مع قيام شخص بصدم سيارته؛ ما دفعه للنزول والتفاهم معه، لكنه هرب سريعاً من الموقع ليعود مجدداً ويوجه له استفزازات جعلته يخرج عن شعوره.

ولفت إلى أن زوجته شعرت بعدم قدرته على تمالك غضبه، فنزلت سريعا من السيارة محاولة تهدئته وأقسمت ألا تركب السيارة قبل ركوبه؛ ما تسبب بجدل بينهما، استدعت نزول خالها لتهدئة الأجواء، مبينا أنه فوجئ لاحقا بانتشار مقطع الفيديو مصحوبا بمعلومات مغلوطة عن اعتدائه على والديه، رغم كون والده متوفى وأمه تسكن في الدمام.

بدوره، قال خال الزوجة ويدعى سعيد السالم أن محتوى الفيديو خاطئ، وأن الحارثي استفز من المقطع المصور، بسبب عدم حيازته جوالا بكاميرا بدوره، لتصوير ما جرى من استفزاز الرجل له.