شاهد بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين عمال في السعودية.. وامرأة تصاب بالإغماء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر مضاربة عنيفة بين العديد من العمالة، قيل إنه في مخرج 18 في العاصمة الرياض بجوار جامع المنار ومبنى الصحة.

وأبرز الفيديو تشابك العمال بالأيدي والعصي، وذلك بسبب التنافس فيما بينهم على بسطات الخضار والفواكه.

وظهر وسط المضاربة سيدة وهي تصرخ فيهم، وقد سقطت على الأرض أثناء صراخها، حيث بدا في الفيديو كأنها دخلت في حالة إغماء بسبب الهلع والشجار في المكان.

وانتشر مقطع الفيديو، أمس الأربعاء، فيما لم يعرف إذا كانت المضاربة قد وقعت في نفس التاريخ.