لمناقشة هذه المواضيع.. خلوة العزم الإماراتية السعودية الثانية تنعقد بالرياض

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض جلسات الجزء الثاني من “خلوة العزم” بين المملكة والإمارات والمنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك بحضور ومشاركة مسؤولين كبار في البلدين.

وتشارك في الجلسات فرق عمل تضم مسؤولين من الحكومتين السعودية والإماراتية، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وبحث سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل المشتركة في عدة مجالات.

وستعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وسيعقد المشاركون في خلوة العزم 11 جلسة وورشة تتناول ثلاثة محاور مهمة في الجوانب الاقتصادية والمعرفية والبشرية والسياسية والعسكرية والأمنية، حيث تم تحديد مواضيع رئيسية وحيوية لكل محور، وذلك لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع ونوعية، وتطوير سياسات مشتركة.

ففي المحور الاقتصادي، ستتم مناقشة آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات, أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني.

وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني.

وكانت النسخة الأولى من جلسات خلوة العزم قد عقدت خلال فبراير الماضي بجزيرة السعديات في أبوظبي “لتعزيز العلاقات بين البلدين ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل.

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الجلسات.

وقال في حسابه على “تويتر”: “وصلنا الرياض للمشاركة في مداولات خلوة العزم، آلية مبتكرة للتكامل والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، نرقى وننهض معا”.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية وتد الخيمة في المسيرة التنموية والسياسية لدول الخليج العربي، و تعزيز التعاون الاستراتيجي الإماراتي مع الرياض أولويتنا”.