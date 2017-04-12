رغم تعليق الدراسة.. الطقس يفاجئ الأرصاد السعودية (صور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

فوجئ قاطنو مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بسماء صافية، خالية من الأتربة والعواصف، على عكس توقعات أعلنتها هيئة الأرصاد يوم أمس بشأن الطقس.

وكانت هيئة الأرصاد، قد حذرت أمس الثلاثاء، من طقس متقلب ليوم الأربعاء غرب المملكة، يشهد عاصفة من الأتربة والرياح الشديدة، تبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 4 عصرا من يوم الأربعاء، وتتسبب في انعدام الرؤية.

وأدت هذه التحذيرات إلى إعلان العديد من الجامعات والمدارس تعليق الدراسة في عدة محافظات منها مكة المكرمة والليث والقنفذة، تجنبا لأي حوادث بين الطلبة، وتفاديا لغضب الأهالي، خاصة مع إصرار الهيئات التعليمية طوال الأشهر الماضية على استمرار الدراسة رغم الطقس المتقلب.

وعبر الكثير من الطلبة في المملكة في المناطق الغربية، تحت هاشتاغ #تعليق_الدراسة على موقع التواصل “تويتر” عن ارتياحهم بقرار تعليق الدراسة، وحصولهم على يوم إجازة، فيما طالب مغردون آخرون بتعليق الدراسة ببقية المناطق، مبررين أن طقس المملكة بمجمله سيئ.

ورغم قرار الهيئات التعليمية هذه المرة بتعليق الدراسة، لكن الطقس خالف توقعات الأرصاد، وقرار التعليق، فيما حظي الطلبة بيوم إجازة في ظل سماء صافية.