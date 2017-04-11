الخطوط السعودية توسع خدماتها لجنود الحد الجنوبي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قررت الخطوط السعودية توسيع خدماتها المقدمة للجنود المرابطين على الحدود لتشمل مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث تم تخصيص منصة الخدمة، إلى جانب تفعيل الخدمة بمطار الطائف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنهاء إجراءات السفر، إضافة إلى باقة الخدمات التي توفرها الخطوط السعودية دعماً للجنود المرابطين على الحدود وأسرهم.

وقالت الوكالة إن الخدمات تشمل زيادة الرحلات والسعة المقعدية بين جازان وعدد من المحطات الداخلية بنسب تتراوح بين 25%)و (100%) واستحداث رحلات مباشرة ومنتظمة بين جازان وكل من تبوك والقيصومة بحفر الباطن، وافتتاح مكتب في مقر الشؤون المدنية بقوة جازان، إضافة إلى مكتب مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك يوفران كافة الخدمات من حجوزات وإصدار التذاكر وإنهاء إجراءات السفر لجنودنا المرابطين، وتخصيص منصات لخدمتهم في العديد من مطارات المملكة، وتسيير حافلات لنقلهم من نجران إلى أبها .

وتضاف هذه الخدمة إلى حزمة المبادرات والخدمات التي قدمها الناقل الوطني دعماً لجنود القوات المسلحة المرابطين على الحدود ومنها توسيع برنامج التخفيض الممنوح للعسكريين وأسرهم على أسعار التذاكر بنسبة (50%) ليشمل الإجازات الإدارية القصيرة المتكررة بعد أن كان يقتصر على الإجازات السنوية.