الشرطة الكويتية تلقي القبض على مواطن ظهر في فيديو وهو يعتدي على شرطي سعودي.. وتكشف التفاصيل

المصدر: الكويت – إرم نيوز

تمكنت الشرطة الكويتية من إيقاف مواطن اعتدى على رجل أمن في منطقة العيلة بالضرب، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة الاعتداء.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، إيقافها المواطن الذي ضرب العسكري، وهو محتجز الآن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت مصادر أمنية، بحسب صحيفة “الأنباء”، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يقوم بالاعتداء على أحد منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء تأديته عمله، موضحة أنها كانت قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين الكويتي ووافد بنغلاديشي، قبل أن يتدخل الشرطي، وهو سعودي الجنسية، ويعمل في دوريات الأحمدي.

وأضافت المصادر، إلى أنه ولدى محاولة رجل المرور فض مشاجرة بين مواطن وشخص آسيوي الجنسية على خلفية حادث مروري وقع بينهما بأحد تقاطعات الأحمدي، فوجئ الشرطي بقيام المواطن بالتعدي عليه، ما تسبب له في رضوض وكدمات بالوجه.

ولفتت إلى أن المتهم يخضع حاليًا للتحقيق تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، كونها تعد جناية بعد حصول الوافد الآسيوي على تقرير طبي يفيد بتعرضه أيضًا إلى إصابات وكسور.