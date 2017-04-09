ما حقيقة تحديد موعد لرفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة؟

المصدر: الرياض- إرم نيوز

نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور بالسعودية، العقيد طارق الربيعان، اليوم الأحد، ما تم تداوله مؤخرًا حول تحديد موعد لرفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، نهاية نيسان/ أبريل الجاري، مؤكداً أنه لم يصدر أي جديد من الإدارة العامة للمرور بهذا الشأن.

وقال الربيعان: “لم يتم تحديد شيء بهذا الخصوص ولا صحة للشائعات”.

وكان مصدر حكومي سعودي مطلع، قال لـ”إرم نيوز” في آذار/ مارس الماضي، إن المملكة ستسمح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارات بشكل رسمي “قريبًا”، لتتمكن النساء من قيادة السيارات لأول مرة في تاريخ السعودية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه “اطلع على مسودة قرار حكومي حول السماح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارة، وأن مناقشتها وصدورها في قرار رسمي تأجلت حتى نيسان/ أبريل المقبل”.

وأردف أن المسودة تتضمن إنشاء مدارس خاصة لتعليم النساء قيادة السيارة قبل تقدمهن بطلبات الحصول على رخصة قيادة، متوقعًا صدور القرار في أول اجتماع للحكومة السعودية سيرأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.