سعودي يكشف تحرش سائق مصري بزوجته.. تعرف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز

كشف مواطن سعودي تعرض زوجته للتحرش من قبل سائق مصري يعمل موظفًا بإحدى شركات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، في قضية جديدة ضمن سلسلة حوادث تثير غضب السعوديين من العمالة الوافدة، كما تعزز مطالبات السعوديات بالحصول على حق قيادة السيارات بأنفسهن في الممكلة.

وقال الزوج السعودي إن الوافد المصري أوصل زوجته وأطفاله مساء أمس الجمعة للمنزل، لتفاجأ الزوجة صباح اليوم التالي برسائل عبر واتس آب، من السائق يطلب فيها الخروج مع السيدة لإقامة علاقة جنسية، مستخدمًا عبارات تحمل تحرشًا جنسيًا وألفاظًا غير لائقة.

وأضاف أن هذه الواقعة تسببت بصدمة نفسية كبيرة لزوجته، وأنه قام بتصوير الرسائل وإبلاغ المسؤولين بالشركة بالواقعة، وطلب منهم تزويده بكامل المعلومات الخاصة بالسائق لتقديمها للجهات الأمنية.

من جهته أكد مدير الشركة تلقيها شكوى من زوج المواطنة، وأنه تم إيقاف الوافد عن العمل مع الشركة، مبينًا أنه سيتم تزويد الشاكي والأجهزة الأمنية بالمعلومات الخاصة بالوافد لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.