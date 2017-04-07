بالفيديو.. اختلاط ورقص بنات في حفل للمنشد راجح الحارثي نجم قناة بداية السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أشعلت مقاطع فيديو صورها نشطاء لحفل إنشادي يؤديه أحد نجوم قناة “بداية” الدينية الخاصة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن ظهرت كثير من الفتيات اللاتي حضرن الحفل بجانب الشباب يرقصن على أنغام الموسيقى وأداء المنشد.

ويظهر في مقاطع الفيديو التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، منشد قناة “بداية” راجح الحارثي، يؤدي عدداً من الأناشيد (الشيلات) على مسرح، بينما يتجمع عدد كبير من الشباب والفتيات بالقرب من المنصة للرقص والتصوير.

ويقول مدونون سعوديون إن الحفل الإنشادي هو أحد فعاليات مهرجان أبها للتسوق في منطقة عسير، وأن الاختلاط بين الجمهور من الجنسين رافق الفعالية الفنية.

وأظهرت مقاطع الفيديو وصور من المكان، اختلاط الشباب والفتيات بالقرب من المنصة بالفعل، فيما لم يتسنى لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة تلك المقاطع والصور من مصدر مستقل.

وجذب الوسم “#منشد_يرقص_فتيات_ابها” آلاف السعوديين على موقع “تويتر”، وسط انتقادات لاذعة للقناة الدينية المحافظة ومنشدها لعدم التزامهم بالشعارات التي ترفعها القناة مثل رفض الاختلاط بين الجنسين.

وحاول عدد من المغردين السعوديين الدفاع عن القناة والحفل، من خلال نشر مقاطع فيديو أخرى تظهر المنشد وهو يوجه نصائح دينية للجمهور، لكنها لم تخفف من حدة الانتقادات التي طالت جميع المشاركين في الحفل من منشد ومنظمين وجمهور.

ويقول عدد من المغردين الغاضبين، إن جماهير القناة لا تتوقف عن انتقاد القنوات السعودية الخاصة الأخرى بسبب برامجها الفنية المتنوعة بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية، بينما يتجاهلون مخالفات “بداية” ونجومها للشعارات الدينية المحافظة التي يرفعونها.

وكتب المشرفون على أحد الحسابات السعودية الشهيرة على “تويتر” “وأخيرا قناة مشايخ الصحوة (بداية) تكشف عن وجهها الخبيث وتتفوق على قنوات الخزي والعار روتانا و mbc”.

وكتب حساب آخر “شباب (بداية) أشد خطرا من (MBC)، لأنهم يتغلغلون داخل الأسرة باسم الدين والالتزام، يعني (بداية) عدو (خفي) وMBC عدو (ظاهر)”.

وعلق أحد المغردين “وين الغيرة يا رجال! هذا شيء محد يرضاااه ! أغاني بمسمى شيلات وتميلح بمسمى أناشيد إسلامية! ماطلعتهم إلا قناة فاسدة”.

وتضاف تلك الانتقادات والجدل حول قناة “بداية”، والذي شارك فيه عدد من جمهور القناة، إلى انتقادات واسعة واجهتها “بداية” وبرنامجها المستمر منذ ست سنوات “زد رصيدك” من نخب ثقافية ودينية على حد سواء، تدور حول بضع نقاط يتصدرها موضوع استغلال الدين لتحقيق الكسب المادي.