شجار عنيف بين راكب ومضيفة في رحلة “جدة القاهرة”.. يدفع قائد الطائرة لهذا التصرف

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أدى شجار حاد نشب بين راكب ومضيفة على رحلة “فلاي ناس” المتجهة من جدة السعودية إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى اتصال قائد الطائرة ببرج المراقبة في مطار القاهرة، وطلب استدعاء رجال الشرطة لموقع هبوط الطائرة.

وذكرت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن حالة من الهرج حدثت على متن رحلة الطيران المتجهة من جدة إلى القاهرة، عقب شجار اندلع بين راكب وإحدى المضيفات، ما هدد سلامة الطائرة والركاب، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لاستدعاء الشرطة فور الهبوط، وفقا لموقع “صدى البلد”.

وباشرت الشرطة فتح محضر للواقعة، إلا أنّ الراكب بادر بالاعتذار للمضيفة، مبيناً أنه يمر بحالة نفسية سيئة، فقبلت المضيفة الصلح تقديراً لحالته النفسية.