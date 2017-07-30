مسؤول إيراني إلى سلطنة عمان حاملاً رسالة

وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى سلطنة عمان حاملاً رسالة من رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إلى نظيره العُماني، خالد بن هلال المعولي.

وقال موقع البرلمان الإيراني “خانه ملت”، إن “رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان علاء الدين بروجردي وصل إلى مسقط للتباحث مع رئيس البرلمان العُماني خالد بن هلال المعولي القضايا الإقليمية والثنائية فضلا عن تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين”.

وأضاف الموقع أن “بروجردي حمل معه رسالة من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى نظيره العُماني خالد بن هلال المعولي”، من دون الكشف عن فحوى هذه الرسالة.

وكان موقع “المونيتور” الأمريكي، كشف أمس السبت، عن وجود مشاورات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع مسؤولين في سلطنة عمان من أجل الوساطة مع إيران للإفراج عن معتقلين أمريكيين من أصول إيرانية، محتجزين في طهران.