اتهامات أمريكية لمسؤول قطري بدعم العقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر (فيديو)

اتهمت مسؤولة في الكونغرس الأمريكي، مسؤولًا قطريًا بأنه قدم الدعم للعقل المدبر لهجات 11 أيلول/ سبتمبر في نيويورك.

وقالت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالكونغرس الأمريكي، إليانا روس ليتينن، إن “مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وهو خالد شيخ محمد”.

وأضافت خلال جلسة استماع داخل الكونغرس لتقييم العلاقات الأمريكية مع قطر، أن قطر “متورطة بدعم الإرهاب، وهذا ليس جديدًا”، مشيرة إلى أن “السعودية والإمارت، حاولتا ثني الدوحة عن هذه الممارسات منذ فترة طويلة”.

يشار إلى أن كلًا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت في 5 يونيو/حزيران المنصرم، علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”.