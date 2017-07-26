إحالة 60 متهمًا بقضايا “الإرهاب” للمحاكمات في البحرين

أعلنت “نيابة الجرائم الإرهابية” في البحرين، اليوم الأربعاء، إحالة 60 شخصًا، بينهم 36 متهمًا رهن الاحتجاز، إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب“.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أنه “تمت إحالة 60 متهمًا إلى المحكمة المختصة منهم 36 متهمًا قيد الحبس و24 هاربين”.

وذكر الحمادي أنه تم توجيه عدة تهم للأشخاص المحالين للمحاكمة، بينها “تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقتل والشروع بقتل أفراد من الشرطة، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب” .

وأشار الحمادي إلى أنه تم تحديد تاريخ 22 أغسطس/ آب القادم، موعدًا لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

ولفت الحمادي إلى مشاركة متهمين في تهريب 10 من المحكومين بقضايا إرهابية، من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن “جو”، جنوب شرقي البلاد، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية.

وكشف الحمادي أن التنظيم المذكور في القضية، تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم 12 متهمًا متواجدين في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا، و46 في داخل البلاد.

وبيّن الحمادي أن بعض المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم عند قيام النيابة العامة باستجوابهم.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قُتل شرطي بحريني، في هجوم نفذه مسلحون استهدف سجن “جو” نتج عنه هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية (تم اعتقال 2 منهم في وقت لاحق ولا يزال 8 فارين).

وسبق أن أعلنت البحرين أكثر من مرة عن اعتقال إرهابيين قالت إنهم مدعومون من “الحرس الثوري” في إيران.

وكانت مملكة البحرين، قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، عقب إعلان السعودية قطع العلاقات مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرّضت لها سفارة الرياض، في طهران.

وقبل قطع العلاقات، كانت العلاقات البحرينية الإيرانية تشهد تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة، لطهران بـ”التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية في البلاد”.