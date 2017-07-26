“عذبتوهم”.. أغنية “ديسباسيتو” بنكهة عُمانية تُظهر معاناة شباب السلطنة (فيديو)

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان مع الأغنية الشبابية “عذبتوهم” وهي النسخة الُعمانية من الأغنية العالمية الشهيرة ديسباسيتو التي تُظهر معاناة الشباب العُماني مع الزواج وكثرة الطلبات وارتفاع المهور في السلطنة.

وكانت أغنية ديسباسيتو الأصلية وتعني بالإسبانية “رويدا رويدا” للبورتوريكي لويس فونسي لقيت رواجًا في أنحاء العالم أجمع، وأصبحت الأغنية الأكثر مشاهدة على الإطلاق بموقع يوتيوب.

وفيما يتعلق بالأغنية الجديدة عذبتوهم قال ابراهيم العُماني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” رسالة بصورة جميلة وبسيطة و تعالج أكبر مشكلة يعاني منها الشباب في ظل الظروف الحاليه”، وتساءل في التغريدة ذاتها: “ولكن هل من مستجيب؟”.

وأشاد جمال الحسني في تغريدة له بالأغنية وقال ” ديسباسيتو عمانية رااااااائعة جدًا، فكرة جديدة وجميله والهدف واضح وسامٍ”.

وأعاد النشطاء نشر مقطع فيديو للسلطان قابوس قبل عامين يتحدث فيه عن ارتفاع المهور ويحث أولياء الأمور على الرأفة بالشباب الطالبين للزواج، مؤكدا أن السلطنة قامت بتحديد سقف أعلى للمهور كي لا يُبالغ الأهل بتحديد القيمة.

وأكد النشطاء أن الأغنية تحث على محاربة العادات السيئة التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الزواج، بالإضافة إلى تشجيع الأعراف والتقاليد الاجتماعية الطيبة والأصيلة التي تساعد على تيسير الزواج .

وأبدت الفتيات إعجابهن بكلمات الأغنية وتأييدهن للتسهيل على الشباب، وغردت اليمامة السعيدية ” إذا كان معظم الناس معارضين لموضوع المهور الغالية ممكن تفسروا لي ليش المهور بعدها غالية؟”.

يُذكر أنه وفي الآونة الأخيرة أصبح غلاء المهور صفة منتشرة في سلطنة عُمان، وكان الشباب العُماني طالب في وقت سابق الحكومة بالتحرك لإنشاء صندوق لدعم الزواج لمساعدة الشبان على تحمل التكلفة الآخذة في الارتفاع.

ودعا مجلس الشورى العماني لتأسيس صندوق دعم الزواج الذي يقدم قروضا دون فائدة لمن يحتاجونها فضلا عن خدمات قانونية واستشارية تشمل نصائح بشأن حفلات زفاف أرخص ومهور أقل.

وقد تصل تكلفة حفل الزفاف في عمان إلى 30 ألف ريال بينما يبلغ المهر 15 الفًا. وفي بعض المناطق البعيدة عن الساحل قد يصل هذا الرقم إلى 30 الفًا. وتحدد أسرة العروس قيمة المهر وعادة لا يكون للعروس نفسها رأي في تحديد المبلغ.