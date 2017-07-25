عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الجزائري مستجدات المنطقة

بحثت الإمارات والجزائر سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات أهمها السياسية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، مع عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الجانبان ، خلال اللقاء، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن، وفقا لوكالة “وام”.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن “العلاقات بين البلدين يسودها التفاهم وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك حرص على دفعها بشكل مستمر نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.

من جانبه، أكد عبدالقادر مساهل، أن “العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر نموذجية واستراتيجية، وهناك حرص على تعزيزها في المجالات كافة”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن المحادثات “تناولت في هذا الصدد الأزمة في منطقة الخليج و الوضع السائد في ليبيا و اليمن وكذا الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى” مع التأكيد على أن مسالة المسجد الأقصى “ستشكل محور الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية المزمع عقدها في ال27 تموز/يوليو 2017 بالقاهرة”،بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.