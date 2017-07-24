وسيط إسرائيلي لمعالجة الكويتيين في ألمانيا

أثبت مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية بالكويت، النائب سعدون حماد، تعامل المكتب الكويتي الصحي في ألمانيا بعهد مدير المكتب السابق، مع وسيط يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقال حماد في تصريح لصحيفة “الرأي” الكويتية إن “التعامل من قبل المكتب في ألمانيا، ما زال قائما مع الوسيط الإسرائيلي”، موضحا أن “لهذا الوسيط دورا في الاتفاق مع مستشفيات ألمانية لعلاج مرضى كويتيين”.

وأوضح حماد أنه “لا مجال لنفي وجود الوسيط الإسرائيلي؛ لأن كل ما يثبت ويدلل على جنسية الوسيط مسجل في التحقيق ومدعم بالوثائق، كون أن أعضاء اللجنة اتفقوا على التسجيل الصوتي لكل من نحقق معه من العاملين في المكاتب الصحية الخارجية، بالإضافة إلى حصولنا على وثائق تدعم المعلومة”.

وجاءت تصريحات النائب إثر نفي أحد أعضاء لجنة التحقيق النيابية، وجود الوسيط الإسرائيلي، منوها إلى وجود “مفاجآت كثيرة كشف عنها التحقيق سيتم تدوينها في التقرير النهائي”، لافتا إلى “صعوبة الكشف عنها لسرية التحقيق”.

وكان النائب فيصل الكندري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية، قال إن “ما نشر في إحدى الصحف المحلية حول تعامل المكتب الصحي في ألمانيا مع وسيط إسرائيلي غير صحيح”.