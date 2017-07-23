نائب بحريني يطالب بتأهيل وتدريب “الرموز الدينية” على قضايا من بينها “الديمقراطية”

طالب مشرع بحريني بمنح الرموز الدينية تصاريح تؤهلهم لإلقاء الوعظ والخطب الدينية.

وشدد عضو المجلس الوطني البحريني، النائب حسن بوخماس، على وجوب إخضاع الرموز الدينية لجلسات تدريبية قبل منحهم التصاريح التي تسمح لهم بمزاولة مهامهم الدينية.

ووفقا لصحيفة “غلف نيوز”، الناطقة باللغة الإنجليزية، سوف تتضمن تلك الجلسات مناقشة قضايا عدة من ضمنها الإسلام والديمقراطية وكيفية بناء حوار حضاري.

وقال بوخماس إن تلك التدريبات تعمل على تعزيز الخطابة والفصاحة والمناقشات الدينية وستكفل عدم استخدام الخطاب الديني لأغراض سياسية أو أهداف طائفية.

وأضاف أن الأحداث الجارية تشير إلى أن التعدد الطائفي أرض خصبة لافتعال توترات وأزمات سياسية واجتماعية يجب معالجتها.

وتابع أنه سيتم توفير الدورات التدريبية وورش العمل محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا فشل الخطاب الديني في مواكبة العصر والتطور الحالي.

وبين أهمية تعزيز المبادرات والأفكار لإيجاد حلول إيجابية تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع البحريني، مشيرا إلى استخدام ملف الوعظ والإرشاد الديني لإعطاء أفضلية لطائفة دون الأخرى، حيث اعتاد التاريخ على تأييد تلك المناقشات السلبية.

وأكد بوخماس أن الوضع سينتهي إذا استمر هكذا بتمزق اجتماعي سيسفر عن عدم القدرة على معالجة الخلافات.

ورأى أنه وبعد عدة شهور متتالية نتيجة لخلافات طائفية أصبح هناك انقسام في المجتمع البحريني، حيث لم تنجح المحاولات العديدة من عدة جهات للسيطرة على الانقسام والتوصل إلى حل وسط وأسس مشتركة جديدة.