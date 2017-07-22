عودة قنوات “beIN Sports” للإمارات

عادت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية (beIN Sports) اليوم السبت لسكان الإمارات، من مشتركي خدمات التلفزيون عن طريق الإنترنت، فجأة، بعد أكثر من شهر من حذفها في أعقاب أزمة خليجية لا تزال مستمرة.

وأبلغت شركة الاتصالات الإماراتية مشتركيها عن طريق الرسائل النصية هذا الصباح “نود أن نعلن أنه ابتداء من 22 يوليو 2017 سوف تكون حزمة “بين” متاحة للعملاء وسيتم تطبيق الرسوم الاعتيادية”.

وكانت الإمارات أصدرت في 14 يونيو / حزيران توجيهات بحظر خدمات القناة القطرية في البلاد بسبب خلافات مستمرة مع الدوحة .

وحتى مع عودة الخدمة، فإن السؤال الذي يهم الجميع، ولم تجب عنه شركة الاتصالات هو ما إذا كانت عودة القناة دائمة أم مؤقتة.

وقالت اتصالات في رسالتها النصية للمشتركين إن “تقديم حزمة “بين” سيخضع لمراجعة مستمرة”.

ولم يرد على الفور أي تصريح من شركة دو، وهي شركة الاتصالات الأخرى التي تقدم خدمات التلفزيون في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول ما إذا كانت ستتيح القناة أم لا.

يشار إلى أن قنوات (beIN Sports) تحتكر العديد من البطولات الدولية الرياضية أبرزها الدوريات الأوروبية الكبرى، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلًا عن عديد البطولات القارية للمنتخبات والأندية، وتصفيات كأس العالم في أغلب القارات ونهائيات البطولة الأهم في العالم.