ردود خليجية على خطاب أمير قطر: “تناقضات كتبها عزمي بشارة”

ردود خليجية على خطاب أمير قطر: “تناقضات كتبها عزمي بشارة”

المصدر: إرم نيوز

سارع مسؤولون وإعلاميون وناشطون خليجيون إلى التعليق على أول خطاب يلقيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ بداية الأزمة غير المسبوقة مع الدوحة.

وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “كلمة إنشائية أعدها عزمي بشارة لـ ، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب. ولو طلب بثها في إذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها”.

وأعاد القحطاني كذلك نشر تغريدات تحدثت عن ما أسمته تناقضات الخطاب.

من جهته، اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق، سلمان الدوسري، أن “ملخص #خطاب_تميم : ١- استعطاف الشعوب. ٢- تصعيد الأزمة. ٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة.. العقلانية باقية”.

وجاء تعليق الكاتبة السعودية سمر المقرن مختصرًا جدًا، إذ اكتفت تعليقًا على الخطاب بكتابة :”بقلم: عزمي بشارة.”

هذا واعتبر حساب “غادة البحرين” على موقع تويتر “المتاجرة بالقضية الفلسطينية كانت خاتمة ، كما هي الجزيرة تتراقص على جراحنا .. رئيس التحرير واحد !”.

ومن الإمارات، علّق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على خطاب أمير قطر بالقول: إنه “لا لوم على المملكة ودول المقاطعة أبدًا بعد الخطاب الهزيل جدًا لتميم الضعيف جدًا.. بعد اليوم.. قطيعة أبدية… نحن معك يا سلمان الحزم”.

وقالت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي معلّقة على الخطاب: “بعد خمسين يومًا من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه “مصادفة” في يوم أحداث الأقصى، والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف”.

ومن

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