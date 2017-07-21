ردود خليجية على خطاب أمير قطر: “تناقضات كتبها عزمي بشارة”

سارع مسؤولون وإعلاميون وناشطون خليجيون إلى التعليق على أول خطاب يلقيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ بداية الأزمة غير المسبوقة مع الدوحة.

وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “كلمة إنشائية أعدها عزمي بشارة لـ #تميم، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب. ولو طلب بثها في إذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها”.

وأعاد القحطاني كذلك نشر تغريدات تحدثت عن ما أسمته تناقضات الخطاب.

بعد التناقضات في الخطاب

بيقولون #خطاب_تميم مخترق ???????????? — د.‎‏ سعود آل سليم (@SaudSleem) July 21, 2017

#خطاب_تميم يُطالب بالوحده من أجل القدس.. وهو فاتح خط مباشر مع اسرائيل! للامانة لحس مخنا — خلف الحسيني #وطنجي (@kh5940014) July 21, 2017

من جهته، اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق، سلمان الدوسري، أن “ملخص #خطاب_تميم : ١- استعطاف الشعوب. ٢- تصعيد الأزمة. ٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة.. العقلانية باقية”.

ملخص #خطاب_تميم :

١- استعطاف الشعوب.

٢- تصعيد الأزمة.

٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا:

الشعبوية زائلة

العقلانية باقية — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 21, 2017

وجاء تعليق الكاتبة السعودية سمر المقرن مختصرًا جدًا، إذ اكتفت تعليقًا على الخطاب بكتابة :”بقلم: عزمي بشارة.”

هذا واعتبر حساب “غادة البحرين” على موقع تويتر “المتاجرة بالقضية الفلسطينية كانت خاتمة #خطاب_تميم، كما هي الجزيرة تتراقص على جراحنا .. رئيس التحرير واحد !”.

تحدث #خطاب_تميم عن المبادئ والأعراف،

يبدو انه لم يتابع الشتم اليومي من عبدالله الكذبة وأحمد السليطي على قناته الرسمية ! — غـادة – البحرين (@GhadaSabt) July 21, 2017

المتاجرة بالقضية الفلسطينية كانت خاتمة #خطاب_تميم، كما هي الجزيرة تتراقص على جراحنا .. رئيس التحرير واحد ! — غـادة – البحرين (@GhadaSabt) July 21, 2017

ومن الإمارات، علّق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على خطاب أمير قطر بالقول: إنه “لا لوم على المملكة ودول المقاطعة أبدًا بعد الخطاب الهزيل جدًا لتميم الضعيف جدًا.. بعد اليوم.. قطيعة أبدية… نحن معك يا سلمان الحزم”.

لا لوم على المملكة ودول المقاطعة ابدا بعد الخطاب الهزيل جدا لتميم الضعيف جدا.. بعد اليوم..قطعية ابدية…نحن معك يا سلمان الحزم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2017

وقالت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي معلّقة على الخطاب: “بعد خمسين يومًا من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه “مصادفة” في يوم أحداث الأقصى، والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف”.

لو تملك السياسة القطرية حكمة وحنكة لعلمت كيف أضرت ممارساتها بالقضية الفلسطينية على المستوى العربي ولصمتت خجلاً وعاراً #قطر — مريم الكعبي (@maryam1001) July 21, 2017

بعد خمسين يوماً من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه "مصادفة"في يوم أحداث الأقصى والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف#قطر — مريم الكعبي (@maryam1001) July 21, 2017

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