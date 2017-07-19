ترامب يجري أول اتصال هاتفي بالسلطان قابوس منذ توليه الحكم

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع سلطان سلطنة عمان، قابوس بن سعيد سبل حل النزاعات الأقليمية.

وتعد هذه المباحثات أول اتصال هاتفي معلن بين الجانبين منذ تولي ترامب السلطة بداية العام الجاري.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه تم خلال الاتصال بحث “أوجه التعاون الوثيق القائم بين البلدين ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي القائمة حاليًا لمعالجة بعض قضايا المنطقة عبر تشجيع الحوار وحل الخلافات بالطرق السياسية”.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم الاتفاق على “استمرار جهود البلدين في مكافحة الإرهاب”.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن “ترامب شدد في اتصاله على ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة”.

وكان ترامب قد انتقد خلال حملته الانتخابية دور عُمان في الاتفاق النووي الذي أبدى معارضته بشدة رغم أنه تمسك به لاحقًا بعد توليه الحكم.

ولاحظ العُمانيون غياب ذكر السلطنة في خطاب ترامب بالقمة العربية الإسلامية في الرياض.