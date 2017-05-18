نجل ترامب يناقش أفكارًا استثمارية جديدة ويلقي خطابًا في دبي‎

زار نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دونالد الابن، إمارة دبي بدولة الإمارات، هذا الأسبوع، حيث ناقش “أفكارا جديدة” في قطاع الأعمال، وألقى خطابا في حفل تخرج جامعي بعد 3 أشهر من افتتاحه برفقة شقيقه نادياً للغولف في الإمارة.

ويعتبر “ترامب انترناشيونال غولف كلوب دبي”، الذي تديره مجموعة ترامب، أول مشروع عقاري علني للإمبراطورية المالية، منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في كانون الثاني/يناير.

وكتب رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة “داماك” العقارية على حسابه في تطبيق” انستغرام: “يسرني استضافة صديقي العزيز وشريك الأعمال دونالد ترامب الابن على مأدبة الغداء”.

وأضاف: “مناقشة الأفكار الجديدة، ومجالات الابتكار دائما ما تجعل من اجتماعاتنا وقتا شيقا”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي المملكة السعودية، يومي السبت والأحد، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه في البيت الأبيض.

وإلى جانب اجتماعه بسجواني، ألقى دونالد الابن خطابا في حفل تخرج في الجامعة الأمريكية في دبي.

وقال في الخطاب الذي نشر على صفحة الجامعة على “فيسبوك”: “عندما أفكر بما قام به والدي في الانتخابات الأخيرة، وبالمخاطرة التي أقدم عليها، أشعر بإعجاب شديد جراء المحاولة أكبر من ذاك الذي شعرت به عندما فاز بالرئاسة”.