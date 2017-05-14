بالفيديو .. دونالد ترامب الإبن يشارك نجل محمد بن راشد حفل تخرج في دبي

المصدر: دبي – إرم نيوز

خرج الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجونيور دونالد ترامب نجل الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الأحد، الدفعة العشرين من طلبة وطالبات الجامعة الأمريكية في دبي.

وأقيم الحفل في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، والسفيرة الأمريكية في الإمارات باربارا أليف، وعدد من المسؤولين والقيادات التربوية والتعليمية في الدولة وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم نحو 445 طالباً وطالبة تخرجوا من أقسام إدارة الأعمال والهندسة الميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر، والإعلام والتصميم الداخلي وإدارة التشييد والهندسة المعمارية والمدنية والتربية والاتصال المرئي والدراسات الدولية.

وكان للمتحدث الرسمي في الحفل دونالد ترامب جونيور كلمة في المناسبة هنأ من خلالها الخريجين، وأثنى على الدور الكبير الذي تبذله هيئة تدريس الجامعة للارتقاء بطلبتها خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وفي ختام الحفل وزع الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشهادات على الخريجين وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، مثمناً اجتهادهم ونجاحهم، ومثنياً على الجهود التي تبذلها الصروح الأكاديمية في الإمارة، للنهوض بقطاع التعليم الأكاديمي في البلاد بشكل عام.

يذكر أن دونالد ترامب الابن من مواليد 31 ديسمبر عام 1977، وهو الابن البكر للرئيس الأمريكي، ويعمل كرجل أعمال، ومتزوج من عارضة الأزياء السابقة إيفانا، وينشط حاليًا مع شقيقته في أعمال أخته إيفانكا وأخيه إيريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة والده.