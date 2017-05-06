دبي تسدد صكوكًا بقيمة 600 مليون دولار

المصدر: دبي – إرم نيوز

أعلنت حكومة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنها سدّدت صكوكاً بالدولار الأمريكي بقيمة 600 مليون دولار.

وقالت الحكومة في بيان صدر عنها اليوم، إن تلك الخطوة جاءت بعد أن وصلت الصكوك إلى مرحلة استحقاق الدفع في 2 مايو/ آيار الجاري.

وكانت حكومة الإمارة أصدرت الصكوك المذكورة قبل خمس سنوات في 2 مايو/ آيار 2012 في إطار برنامج لإصدار الصكوك حجمه 5 مليارات دولار.

وأضاف البيان أن الحكومة استردت جميع الصكوك عند دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع أرباحها المستحقة، من خلال وكيل الدفع.

وقال عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، “إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد حرص حكومة الإمارة على الوفاء الكامل بالتزاماتها وفقاً لمواعيد استحقاقاتها”.

وشدّد آل صالح، وفق البيان، على عزم الحكومة سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها.

وفي آخر إصداراتها الدولية طرحت دبي في 2014 صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2029.