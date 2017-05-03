بعد تفضيلهم الإمارات للعيش بها.. ماذا قال محمد بن راشد للشباب العربي؟

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الأربعاء، أن الشباب العربي يفضل دولة الإمارات للعيش بها، وفقًا لاستطلاع رأي في 16 دولة عربية أجرته “بيرستون مارستيلر”، فيما حلت أمريكا وكندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال بن راشد، في تغريدة له على موقع تويتر، “اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي في 16 دولة عربية، والذي أجرته بيرستون مارستيلر للعام التاسع على التوالي”، وتابع “عندما سئل الشباب العربي عن البلد الذي يفضلون العيش فيه جاءت الإمارات أولاً، تلتها أمريكا، ثم كندا”.

وأضاف حاكم دبي، في تغريدة أخرى: “وعندما سئلوا عن البلد النموذجي الذي يودون لبلدانهم أن تحذو حذوه جاءت الإمارات أولاً، وأجابوا أيضا بأن الإمارات هي البلد الحليف الأهم لبلدانهم”.

واختتم محمد بن راشد، تغريداته بتوجيه رسالة خاصة لمن فضلوا الإمارات مكانا للعيش بقوله: “وأنا أقول للشباب العربي.. الإمارات بلد الجميع، وخيرها للجميع .. وأحلام الشباب العربي هي أحلامنا في أن يعم الخير كل مكان في وطننا العربي”.