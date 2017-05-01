ميركل تصل الإمارات في زيارة رسمية

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للدولة.

وكان في استقبال ميركل لدى وصولها مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة خارجية لميركل قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها المستشارة الألمانية في مدينة هامبورج الألمانية، خلال شهر تموز/يوليو المقبل.

وكانت ميركل غادرت السعودية اليوم بعد مباحثات رسمية أجرتها أمس الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والتعاون بين الرياض وبرلين.