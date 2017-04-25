العراق: الكويت تقرّ منحة 100 مليون دولار لبغداد هي الأولى منذ 1990

المصدر: وكالات

قال مسؤول عراقي اليوم الثلاثاء، إن الكويت أقرّت منحة قدرها 100 مليون دولار للعراق لدعم المشاريع الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استُعيدت من تنظيم داعش.

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت العام 1990.

وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي، إن مسؤولين من البلدين وقّعا على اتفاقية المنحة في الكويت اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى الهيتي رئيس الصندوق في بيان، إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم داعش الذي أعلن الخلافة في العراق وسوريا العام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.