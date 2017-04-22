السعودية تدشّن منجم ذهب لإنتاج 180 ألف أوقية سنويًا‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم السبت إن المملكة ستدشن منجم “الدويحي” للذهب، والذي سيبلغ متوسط إنتاجه نحو 180 ألف أوقية سنوياً.

وأضافت الوزارة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المنجم سيشكل رافداً جديداً لاقتصاد الوطن، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

ويبلغ حجم إنتاج المملكة من الذهب خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وفق آخر إحصاءات معلنة، نحو 750 ألف أوقية (23.3 ألف كيلوغرام)، بمعدل سنوي يبلغ نحو 150 ألف أوقية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، فإن قيمة إنتاج المملكة من الذهب خلال هذه الفترة تجاوز 824 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وبمتوسط سنوي يبلغ 165 مليون دولار (600 مليون ريال)، بحسب متوسط سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، البالغ 1100 دولار للأوقية (4125 ريالاً).

ويقع منجم الدويحي جنوب غرب العاصمة السعودية (الرياض)، وهو تابع لشركة “معادن” السعودية، التي تحتكر نشاط التعدين في المملكة، وهي مدرجة في البورصة المحلية ومملوكة من قبل الحكومة بنسبة 65%.

وتستهدف “معادن” زيادة إنتاجها من الذهب من 200 ألف أونصة حالياً إلى 500 ألف أونصة في 2020.

وتعمل المملكة، وفقًا لرؤية 2030 المعلنة في 25 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يصبح قطاع التعدين إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قطاعي البترول والبتروكيميائيات، وأن يُسهمَ في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار).