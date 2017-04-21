المعارض الكويتي مسلم البراك خارج السجن بعد انتهاء محكوميته (صور وفيديو)

المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

أفرجت السلطات الكويتية مساء اليوم الجمعة عن النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك بعد قضائه حكما بالسجن لمدة عامين في قضية أمن دولة تتعلق بالقدح في الذات الأميرية.

وقد تجمع العشرات من أنصار البراك لاستقباله، واحتفلوا معه بعد خروجه من السجن المركزي، رافعين صوره ومرددين هتافات التحية له.

وكان فهد محمد البراك شقيق النائب الكويتي المعارض قد أعلن في وقت سابق عدم اكتمال إجراءات خروج شقيقه من السجن في تغريدة على تويتر

لم تنتهى إجراءات مسلم البراك بعد ونحن بصدد الإنتهاء منها #على_العز_يامسلم pic.twitter.com/GoEqBIv7vk — فهد محمد البراك (@_Fahadalbarrak) April 21, 2017

وأضاف في تغريدة سابقة “سيخرج الضمير بكل فخر واعتزاز بعدما سطر أروع معاني الثبات والتضحية من أجل شعب يستحق الحب والاحترام”.

وكان البراك يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة القدح في

الذات الأميرية، على خلفية خطابه الشهير بندوة “كفى عبثا”، في ساحة الإرادة أواخر العام 2012، وهو الخطاب المعروف بـ “لن نسمح لك”، وقد ألقت السلطات الكويتية القبض عليه حينها لتنفيذ الحكم في 13 حزيران/ يونيو من العام الماضي.

وأثار سجن مسلم البراك في مرات سابقة العديد من الاحتجاجات وتسبب في أحداث من التوتر بين المعارضين الذين يصرون على التظاهر تأييدا لموقف البراك وقوات الأمن التي تعتبر هذه المظاهرات غير قانونية.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة حيث ينص الدستور على أن “الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس”.