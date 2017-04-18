متجاهلة تحذيرات ترامب.. إيران تستعرض قطعها البحرية في الخليج العربي وبحر قزوين

المصدر: طهران - إرم نيوز

نفذت السفن الحربية التابعة للجيش الإيراني عرضاً عسكرياً بمناسبة “اليوم الوطني” لما يسمى “جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية” في مياه الخليج العربي وبحر قزوين.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإخبارية الإيرانية بأن السفن الحربية والفرقاطات والمدمرات الإيرانية، المتواجدة في مياه الخليج العربي وبحر عمان وبحر قزوين، نفذت استعراضاً عسكرياً، احتفالاً بهذه المناسبة.

ويعكس ذلك الاستعراض تجاهلاً إيرانياً لتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت عبر تغريدات له بموقع “تويتر”، وقال فيها :”إيران تلعب بالنار، لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما لطيفاً تجاههم، لكن ليس أنا”.

وجاءت تحذيرات ترامب في أعقاب إجراء إيران تجربة جديدة لصاروخ باليستي، ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، وهو ما ردت عليه طهران حينها بأن “تصريحات الرئيس الأمريكي تعتبر استفزازاً لإيران”.

وتأتي تلك التطورات في ظل أنباء أوردتها وكالة “تسنيم”، أمس الإثنين، عن مغادرة الأسطول السادس والأربعين التابع للقوات البحرية في الجيش الإيراني ميناء “بندر عباس” جنوب شرقي البلاد متوجهاً إلى خليج عدن.

وذكرت الوكالة أن الأسطول، المعني بالقيام بالمهمات العسكرية والاستخباراتية، والذي يضم المدمرتين “سبلان” و”لاوان”، غادر المنطقة الأولى التابعة للقوات البحرية للجيش متوجهاً إلى المياه الدولية الحرة للقيام بمهمة في خليج عدن.