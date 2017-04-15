اتفاق التبادل في سوريا تضمّن الإفراج عن أفراد العائلة المالكة القطرية المختطفين في العراق

المصدر: ارم نيوز- إسماعيل الحلو

استُخدم مصير مجموعة صيد مكونة من 26 شخصا من أفراد العائلة المالكة القطرية كانت محتجزة كرهائن لأكثر من سنة في العراق للمساعدة في اتفاق إخلاء قريتين شيعيتين في سوريا مقابل السماح لمقاتلي معارضة سنة وأسرهم بمغادرة بلدتين محاصرتين قرب دمشق.

وبموجب هذا الاتفاق ينقل سكان من قريتي كفريا والفوعة الشيعيتين في شمال سوريا إلى شرق حلب القريبة بينما ينقل سكان الزبداني ومضايا، السنة، إلى الوجهة الأخيرة في مكان ما ضمن مناطق سيطرة الثوار في محافظة ادلب.

وقد تم إنهاء الصفقة في الأيام الأخيرة الماضية بعد سنتين من المفاوضات بين واحدة من جماعات المعارضة الرئيسية السورية هي أحرار الشام وإيران.

وقد كانت قطر والجماعة اللبنانية المسلحة حزب الله في مركز هذه المفاوضات -حيث أخذ كلاهما حصته من المفاوضات قبل خمسة شهور حين تم عرض أفراد من العائلة المالكة في الدوحة كجزء من عملية التبادل.

وكان انخراط نظام بشار الأسد في هذا الاتفاق لا يُذكر، بينما قادت إيران وقطر المفاوضات.

وتم إطلاق سراح اثنين من المختطفين القطريين في وقت سابق من هذا الأسبوع حين قارب الاتفاق على التطبيق والنفاذ وقد أخبرت مصادر مقربة من المفاوضات صحيفة الغارديان بأن الجهود الطارئة لتأمين مصير باقي الرجال قادت إلى الانتهاء من الخطة.

وقد تمت النقاشات حول الصفقة في الدوحة منذ بداية العام.

والجماعة التي خطفت أفراد العائلة المالكة القطرية هي كتائب حزب الله، وهي واحدة من الجماعات الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق، قائدها السابق أكرم الكعبي شارك ضمن جماعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا.

وكان نحو 100 مسلح على متن عشرات السيارات رباعية الدفع، أقدموا على خطف 26 شخصا من مجموعة صيد قطرية كانت تخيم في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق في العام 2015.

ووفقا لمصادر في الشرطة العراقية، فإن من بين المخطوفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الدوحة أنذاك إيفاد مساعد وزير خارجيتها إلى العراق لمتابعة القضية.

وأطلق لاحقا سراح 9 من أفراد مجموعة الصيد القطرية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن الشيوخ القطريين الذين ما زالوا مخطوفين، هم الشيخ خالد بن أحمد محمد آل ثاني والشيخ نايف بن عيد محمد آل ثاني والشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبدالعزيز جاسم آل ثاني، والشيخ جاسم بن فهد محمد ثاني آل ثاني والشيخ خالد بن جاسم فهد محمد آل ثاني والشيخ محمد بن خالد أحمد محمد آل ثاني والشيخ فهد بن عيد محمد ثاني آل ثاني والشيخ عبدالعزيز بن محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ جبر بن أحمد آل ثاني.