لوحة عملاقة لمحمد بن سلمان في عدن اليمنية

المصدر: عدن - إرم نيوز

أزاحت حملتا “شكرًا مملكة الحزم” و”شكرا إمارات الخير”، الستار عن لوحة ضخمة للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي تم نصبها في شارع “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” الطريق المؤدي لجولة بدر في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال فراس اليافعي رئيس الحملتين إن “رفع اللوحة يأتي بمناسبة إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقب “أمير الشباب العربي”على الأمير محمد بن سلمان .

وأكد اليافعي أن محمد بن سلمان يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السعودية والعالم العربي، فهم ينظرون له كقدوة وشاب مجتهد مصمم على التحدي، ويعمل من أجل وطنه لنقله لنقطة أبعد وأفضل”.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا.