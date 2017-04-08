دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية في سوريا

المصدر: الرياض- إرم نيوز

رحب مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة ، بالضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية، معربا عن أمله في أن تساعد على وقف الهجمات على الشعب السوري.

وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان إن “دول مجلس التعاون الخليجي تأمل في ان تشكل هذه الضربة الصاروخية رادعا للنظام السوري لوقف اعتداءته الهمجية على الشعب السوري”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سوريا بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك ردا على هجوم يشتبه بأنه كيميائي فى بلدة خان شيخون في ريف إدلب” .