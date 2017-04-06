هكذا علقت سلطنة عمان على مجزرة خان شيخون

أدانت سلطنة عمان، اليوم الخميس، الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تصريح مقتضب نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن “السلطنة تدين وبشدة الهجوم الكيماوي على خان شيخون في سوريا، وتعتبره عملاً إرهابياً ضد المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم”.

ولم تذهب السلطنة في بيانها التنديدي إلى تحميل أي جهة مسؤولية الحادث، وهو ما يتسق مع موقف مسقط الملتزم بنوع من الحياد يبقي على خطوط اتصال بكل فرقاء الأزمة السورية.

وتقول مسقط إن موقفها هذا من الأزمة نابع من رغبتها في المساعدة في إيجاد تسوية سياسية للصراع السوري الذي دخل عامه السادس.