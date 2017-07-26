مصر تعلن إنشاء “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”

أنشأت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، بعد أكثر من 3 أشهر على إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه إنشاء الكيان الجديد، وذلك في تصريحات أدلى بها في 9 أبريل/نيسان الماضي، بعد ساعات من وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمال البلاد، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: “إن المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف يترأسه السيسي ويضم في عضويته 29 شخصًا من كبار المسؤولين والقيادات الدينية والشخصيات العامة في البلاد، أبرزهم رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ووزيرا الدفاع والداخلية”.

ووفقًا للبيان، فإن قرار إنشاء الكيان الجديد ينص على أن “يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد مصر عمليات مسلحة تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي ازدادت خلال العامين الماضيين في أكثر من محافظة، وخاصة في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، ما أسفر عن مقتل العشرات لا سيما من أفراد الجيش والشرطة.

وطالت العمليات المسلحة، في الأشهر الأخيرة، كنائس في القاهرة ومنطقة الدلتا والإسكندرية شمال البلاد.