السيسي يوجه بإصدار تشريع لصالح المطلقات (فيديو)

طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقترحًا يتم بموجبه إقرار تشريع يحافظ على مستقبل ومعيشة الأسرة حال الطلاق، ويتم صرف النفقات من الزوج مباشرة دون حكم من المحكمة أو أي تأخير”.

وطلب السيسي من اللواء محمد عرفات، رئيس “هيئة الرقابة الإدارية” بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، قائلاً: “نريد الانتهاء في أقرب وقت دون تأثير على الجودة أو المعلومات، لينتهي العمل على المشروع خلال عام”.

وأعلن الرئيس المصري إسناد المشروع إلى جهة معينة في إشارة غير واضحة للمخابرات كجهة سيادية، نظرًا لوجود معلومات تتعلق بالأمن وتفاصيل مهمة عن المواطنين”.

وأضاف: “كافة الموارد اللازمة لإتمام مشروع منظومة المعلومات المتكاملة سيتم توفيرها من أجل إنجاز المشروع في أقرب وقت، وتم إسناد الأمر لإحدى الجهات حتى يشعر المواطن بالاطمئنان على بياناته ومعلوماته”.